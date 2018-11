POL-FR: Dogern: Verkehrskontrolle führt zu Wohnungsdurchsuchung - zahlreiche Verstöße aufgedeckt

Freiburg (ots) - Eine Verkehrskontrolle am Mittwoch hat zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Neben Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie Erlöschen der Betriebserlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss, führte sie auch zu Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Der 38 Jahre alte Mercedes-Fahrer war gegen 11:20 Uhr in der Gewerbestraße einer Polizeistreife aufgefallen und einer Kontrolle unterzogen worden. Neben erheblichen Mängeln am Auto, das außer Betrieb gesetzt wurde, stand der Fahrer selbst unter Drogeneinfluss. Ein Drogenvortest war positiv auf Amphetamine, was zu einer Blutprobe führte. In seinem Auto hatte der Mann einen verbotenen Schießkugelschreiber griffbereit positioniert. Geladen war dieser nicht. Seine 27 Jahre alte Beifahrerin führte in ihrer Handtasche ein unzulässiges Elektroschockgerät mit. Weiterhin ergab die Durchsuchung des Pkws Anhaltspunkte auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, weshalb eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet wurde. Dabei konnte zwar kein Rauschgift, dafür aber eine täuschend echt aussehende Softairpistole und eine Art kleines Beil, ein nach dem Waffenrecht verbotener Gegenstand, aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Mann und seine Beifahrerin müssen sich nun verantworten.

