Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Sasbach a. K.: Unfallflucht auf dem Penny-Parkplatz

Am Mittwochnachmittag, zwischen 14.50 Uhr und 15.05 Uhr, wurde ein geparkter Renault Captur auf dem Parkplatz des Penny-Marktes durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Etwaige Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Endingen, Tel. 07642/9287-0, in Verbindung zu setzen.

Emmendingen: Schwarzer Hyundai auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, zwischen 15.30 Uhr und 15.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Penny-Parkplatz in der Schwarzwaldstraße geparkten schwarzen Hyundai und entfernte sich im Anschluss unerkannt. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

Herbolzheim: Unfall in der Grünestraße - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend, zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr, wurde ein in der Grünestraße, gegenüber der Einfahrt zum NETTO-Einkaufsmarkt, geparkter dunkler Audi A 4 durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Frontbereich beschädigt. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell