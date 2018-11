POL-FR: Gottenheim/Freiburg-Waltershofen - Diebstahl von landwirtschaftlichem Anhänger

Freiburg (ots) - Gottenheim/Freiburg-Waltershofen - In der vergangenen Woche wurde in der Zeit von Montag bis Donnerstag von einem freizugänglichen Gelände zwischen Waltershofen und Gottenheim (Gewann Kirchtal) ein landwirtschaftlicher Anhänger aus einem Schopf entwendet. Die vorhandene Sicherung, ein Vorhängeschloss am Bolzen, wurde entfernt. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass beim Abgang von der L 187 ein weißer Richtungspfeil auf der Fahrbahn aufgebracht ist, in der Folge war noch aus Tannenreisig ebenfalls ein Pfeil am Boden positioniert worden. Das Polizeirevier Breisach (Tel. 07667 9117-0) bittet sowohl um mögliche Hinweise zur aktuellen Tat als auch um Benachrichtigung, falls ähnliche Bodenmarkierungen an anderen Stellen festgestellt werden.

