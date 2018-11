Freiburg (ots) - Bereich: Landkreis Lörrach

Efringen-Kirchen, Ortsteil Welmlingen

Am späten Samstagabend kam es in Welmlingen, in der Alten Landstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden in Höhe von etwa 5000,- EUR. Hierbei wurde ein geparkter Renault Kangoo stark beschädigt. Ein grüner Traktor der Marke "John Deere" mit einem landwirtschaftlichen Anhänger (Heuwagen) beschädigte bei der Vorbeifahrt das Dach des Kangoo und fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge konnte an dem Heuwagen ein Teilkennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Waldshut ablesen.

Zeugen werden gebeten sich mit dem PRev Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) oder dem Polizeiposten Markgräflerland (Tel. 07626 977-800) in Verbindung zu setzen.

