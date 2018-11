Freiburg (ots) - Am Mittwoch Abend, 21.11.2018, gegen 19.20 Uhr, fuhr ein 19 jähriger Autofahrer mit seinem Pkw die sog. Kirchsteige in Richtung Neustadt. Nach vorläufigem Ermittlungsstand überholte er vor einer unübersichtlichen Rechtskurve und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher, sein 31 jähriger Mitfahrer und der 18 jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurden schwer, nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Leitplanke wurde ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000,- EUR geschätzt.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, zu melden.

