Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Beim Taxistand

Eine junge Frau stellte ihren Wagen am Mittwoch, zwischen 11:30 und 13:00 Uhr, auf dem öffentlichen Parkplatz in der Blumenstraße ab. Der Wagen stand ganz in der Nähe der dortigen Taxi Parkplätze. Als sie zu ihrem schwarzen Mercedes, A Klasse, zurückkam, musste sie einen frischen Streifschaden feststellen, dessen Reparatur schnell in den vierstelligen Bereich rutschen dürfte. Vermutlich war es ein rötliches Fahrzeug, das offensichtlich beim Rangieren gegen ihren Wagen gestoßen ist. Die Polizei bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise. Telefon: 07681/4074-0.

Denzlingen: Roter Opel gestohlen

Im Zeitraum von Mittwoch, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:00 Uhr, wurde in Denzlingen ein älterer, roter Opel Astra entwendet. Der Wagen stand geparkt in der Zugmantelstraße, Höhe Haus Nr. 21. Möglicherweise ist Zeugen Verdächtiges im Bereich des Autos aufgefallen oder der aktuelle Standort des roten Opels, Baujahr 1997, mit Emmendinger Zulassung, bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Denzlingen. Telefon: 07666/9383-0.

