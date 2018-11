POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Gaststätte in Schopfheim-Gündenhausen eingebrochen. Nach dem Aufhebeln einer Notausgangstüre wurde im Inneren der Gaststätte ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der Diebstahlsschaden ist noch nicht zu beziffern. Der Sachschaden liegt bei etwa 2500 Euro.

