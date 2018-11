POL-FR: Bötzingen - Kühlerstern geklaut

Freiburg (ots) - Bötzingen - Heute morgen wurde in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10:15 Uhr an einem in der Gewerbestraße, Höhe Nr. 1, in Bötzingen geparkten Mercedes der Stern des Kühlergrills abgerissen und entwendet. Da der Ort des Geschehens in der Regel sehr belebt ist, erhofft sich der Polizeiposten Bötzingen (07663/6053-0) mögliche Zeugen.

