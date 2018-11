Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Elzach-Winden: Schnell unterwegs

Die Polizei stoppte am Sonntag, gegen 15:30 Uhr, einen Transporter, der offensichtlich recht flott unterwegs war. Eine junge Frau hatte zuvor die Polizei verständigt, weil der weiße Ford Transit von Haslach i. K. in Richtung Elzach wohl zu schnell unterwegs war und im Überholverbot überholte. Die Polizei stoppte den Fahrer und nahm die Ermittlungen auf. Sie bittet nun Zeugen, die eventuell von dem betreffenden Fahrzeug mit Freiburger Kennzeichen gefährdet wurden, sich unter Telefon 07681/4074-0 mit dem Polizeirevier Waldkirch in Verbindung zu setzen.

Denzlingen: Am 11.11. um 11.11 Uhr mit Alkohol unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am 11.11., kurz nach 11:11 Uhr, bei Denzlingen einen Autofahrer. Schnell stellten die Beamten fest, dass dieser erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Der Alkomat zeigte zwar keine Schnapszahl an, dafür aber einen Wert weit jenseits der erlaubten Grenze. Der Führerschein wurde einbehalten.

