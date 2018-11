POL-FR: Steinen: Tankautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Samstag, gegen 01 Uhr, wurde an einer Tankstelle in der Wiesenstraße der Tankautomat aufgebrochen. Nach bisherigen Informationen brachen zwei Täter den Automaten mit Schraubendreher und Brecheisen auf und entwendeten Bargeld. Ein weiterer Täter soll an der Wiesenstraße gestanden sein und den Verkehr beobachtete haben. Ein Zeuge konnte die Männer beschreiben: Drei jüngere Männer, alle komplett schwarz gekleidet, helle Handschuhe, Kapuzen über den Kopf gezogen, einer trug eine schwarze Baseball-Mütze.

Der Polizeiposten Steinen hat die Ermittlungen übernommen.

