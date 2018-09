POL-FR: Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Neustadt, wechselseitige gefährliche Körperverletzung

Freiburg (ots) - Zwei 38 und 33 Jahre alte Männer gerieten am 10.09.18, gegen 11.25 Uhr, im Bereich des Neustädter Bahnhofs aneinander. Auf eine verbale Beleidigung reagierte der Geschädigte mit einem Kopfstoß, wodurch der Angegriffene eine stark blutende Platzwunde über dem linken Auge davontrug. Der Verletzte ergriff daraufhin eine Flasche, schlug an dieser den Boden ab und stach mehrmals in Richtung seines Gegners. Dieser erlitt eine Schnittwunde am linken Arm. Beide Verletzten mussten, nach der Erstversorgung durch das DRK, in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel.: 07651 / 9336 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Uwe Kaiser

Telefon: 07651 / 9336 - 110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell