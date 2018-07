POL-FR: Brand in Bauernhof-Vollbrand-Schwarzwaldhof dreistöckig-keine Verletzten-2. Folgemeldung

Höchenschwand-Strittberg (ots) - Am 09.07.2018 gegen 18:10 Uhr meldeten mehrere Notrufteilnehmer der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Waldshut-Tiengen, dass in Strittberg eine Scheune brennen würde. Wie sich vor Ort zeigte, befand sich das landwirtschaftliche Anwesen in Vollbrand.

Die FFW konnte das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus weitestgehend verhindern, sodass nur der landwirtschaftliche Teil komplett abbrannte, das Wohnhaus selbst dennoch stark beschädigt wurde. Die Löscharbeiten sollen laut Einsatzleiter FFW die ganze Nacht andauern, da die Brandnester in der Zwischendecke und in den Heuballen nur schwer in Griff zu bekommen sind.

Der entstandene Sachschaden liegt geschätzt bei ca. 1.000.000 Euro.

Es kam zu keinem Personenschaden. Tiere wurden nach jetzigem Kenntnisstand ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Im Einsatz waren die FFW´en Höchenschwand, St. Blasien, Häusern, Menzenschwand, Albtal, Albbruck, Waldshut, Lauchringen und Weilheim mit ca. 150 Mann, 20 Fahrzeugen und einer Drohne. Das DRK war mit 5 Fahrzeugen und 10 Mann vor Ort.

