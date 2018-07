POL-FR: Brand in Bauernhof - Vollbrand - Schwarzwaldhof dreistöckig - bislang kein Hinweis auf verletzte Personen - Folgemeldung

Freiburg (ots) - Landkreis Waldshut

Gemeinde Höchenschwand, Ortsteil: Strittberg

Am 09.07.2018 gegen 18:10 Uhr meldeten mehrere Notrufteilnehmer der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Waldshut-Tiengen, dass in Strittberg eine Scheune brennen würde.

Wie sich vor Ort zeigte, befindet sich das landwirtschaftliche Anwesen derzeit in Vollbrand. Derzeit läuft ein größerer Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort.

Es gibt derzeit keine Hinweise auf verletzte Personen. Ob sich Tiere im Stallbereich des Hofes befunden haben ist derzeit unklar. Es wird aber davon ausgegangen, dass lediglich landwirtschaftliches Gerät abgestellt war.

An dem dreistöckigen Gebäude ist mit einem Sachschaden in Höhe von mindestens 500.000 Euro zu rechnen.

Stand: 19:00 Uhr

Es wird nachberichtet.

FLZ/mt

