POL-FR: Neuenburg - Parkenden Pkw beschädigt - Verursacher geflüchtet - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 05. Juli, 12.00 Uhr bis Freitag, 06. Juli, 07.15 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter Fahrzeugführer einen geparkt abgestellten Mercedes Benz in der Pfarrer-Christen-Straße in Neuenburg. An dem beschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Müllheim, Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen.

RM/ DH

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

Telefon: 07631/1788-152 oder -153

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell