POL-FR: Hochschwarzwald, Schluchsee, Im Rappennest, Einbruch in Tankstellengebäude

Freiburg (ots) - In der Nacht vom 07./08.07.18 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in Schluchsee ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten, auf bisher unbekannte Weise, einen in einem Büroraum installierten Tresor. Daraus wurde ein größerer Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lenzkirch, Tel.: 07653 9643990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Uwe Kaiser

Telefon: 07651 / 9336 - 110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell