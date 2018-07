POL-FR: Freiburg: Kripo Freiburg sprengt Drogenring - Sieben Festnahmen durch Spezialkräfte

Freiburg (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag, 28.06.2018, konnten im Stadtgebiet Freiburg durch Spezialeinsatzkräfte insgesamt sieben Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Bei dem mutmaßlichen Haupttäter handelt es sich um einen 39jährigen Mann albanischer Staatsangehörigkeit. Bei den mutmaßlichen Mittätern handelt es sich um

- zwei Männer ebenfalls albanischer Staatsangehörigkeit, 29 und 41 Jahre alt - zwei Männer kosovarischer Staatsangehörigkeit, 25 und 31 Jahre alt - einen Mann bosnischer Staatsangehörigkeit, 30 Jahre alt - einen Mann kroatischer Staatsangehörigkeit, 29 Jahre alt.

Es wurden fünf Wohnungen in Freiburg sowie eine Wohnung in Niedersachsen durch die dortige Kriminalpolizei durchsucht. In Freiburg konnten hierbei insgesamt rund 75 kg Marihuana sichergestellt werden.

Gegen vier der Tatverdächtigen (den mutmaßlichen Haupttäter, den 29jährigen Albaner, den 31jährigen Kosovaren und den 29jährigen Kroaten) wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg durch das Amtsgericht zwischenzeitlich Haftbefehle erlassen.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell