POL-FR: Brand in Wohngebäude - Mehrfamilienhaus - keine verletzten Personen - Hoher Sachschaden - Küche brennt komplett aus.

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach

Stadt Schönau im Schwarzwald

Am 05.05.2018 gegen 17:45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Lörrach ein Brand in einem Wohnanwesen in der Bahnhofstraße gemeldet.

Die eingesetzten Kräfte der örtlichen Feuerwehr konnten den Brand in der Küche schnell unter Kontrolle bringen, so dass es nicht zu einer Ausweitung auf die restliche Wohnung oder weitere Wohnungen in dem Gebäude kam. Glücklicherweise konnten alle anwesenden Bewohner das Gebäude rechtzeitig unverletzt verlassen.

Die Küche brannte allerdings komplett aus. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000,- EUR geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht endgültig geklärt. Nach ersten Ermittlungen war möglicherweise ein Topf zur Zubereitung einer Mahlzeit auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden.

