Freiburg (ots) - Der gestohlene Toyota wurde mittlerweile wieder aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden nach wie vor erbeten.

Ursprungsmeldung: Ein Smart, der zuvor in Emmendingen gestohlen worden war, kam bei Glottertal von der Straße ab und überschlug sich.

Ein Zeuge meldete am Sonntagvormittag (29.04.2018), dass bei Glottertal, an der L112 Richtung Sankt Peter, ein Auto neben der Fahrbahn liegen würde. Im Kurvenbereich, unweit "Hilzingerhof", konnte ein weißer Smart mit der Aufschrift "Stadt Emmendingen" beschädigt vorgefunden werden. Das Fahrzeug war vermutlich in Richtung Sankt Peter unterwegs, als es in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Es kollidierte dabei mit der Leitplanke und überschlug sich. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich keine Fahrzeuginsassen mehr an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen beim Fahrzeughalter (Stadt Emmendingen) ergaben, dass der beschädigte Smart gestohlen worden war. Unbekannte waren am Wochenende in das Rathaus in Emmendingen eingebrochen, entnahmen aus einem Büro mehrere Fahrzeugschlüssel und entwendeten damit drei Behördenfahrzeuge (grauer Toyota Yaris, grauer VW Golf und weißer Smart).

Neben dem Smart konnte mittlerweile auch der entwendete Golf in einem Waldstück bei Reute aufgefunden werden. Weiterhin unbekannt ist der Verbleib des grauen Toyota Yaris mit dem amtlichen Kennzeichen EM-EM 346.

Das Polizeirevier Emmendingen und die Verkehrspolizei Freiburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise:

- Wer hat am Wochenende im Bereich des Emmendinger Rathauses (Landvogtei) oder am Bauhof verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

- Wem ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein weißer Smart aufgefallen, der auf der L112 von Glottertal nach Sankt Peter unterwegs war?

- Wer hat in dieser Nacht oder am frühen Sonntagmorgen verdächtige Personen gesehen, die zu Fuß im Bereich Glottertal unterwegs waren (möglicherweise verletzt)?

Hinweise werden rund um die Uhr entgegengenommen (Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641 582-0 / Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761 882-3100).

jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1016

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell