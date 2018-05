Freiburg (ots) - Am 30.04.2018, gegen 07.05 Uhr, ereignete sich auf der B31 in Richtung Freiburg eine Nötigung im Straßenverkehr (in Höhe der Ausfahrt Himmelreich/Buchenbach). Der Fahrer eines weißen Sattelaufliegers mit rotem Schriftzug drängte die Geschädigte von der Fahrbahn ab, indem er sein Fahrzeug scharf nach rechts lenkte.

Hierdurch kam es zur Gefährdung dieser Vekehrsteilnehmerin, welche durch das Fahrverhalten des Lkw-Fahrers zu einer Vollbremsung gezwungen war. Die Geschädigte befuhr die rechte Fahrspur mit einem grauen VW Golf, der Sattelauflieger befand sich parallel dazu auf der linken Spur. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd, unter 0761 882-4421, zu melden.

