POL-FR: Stühlingen: "Autoposer" aus dem Verkehr gezogen - viel zu laut

Freiburg (ots) - Ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer musste am Dienstagmittag mit zu einem Kfz-Sachverständiger, nachdem er durch seinen Fahrstil und wegen seines lauten Autos einer Zivilstreife der Verkehrspolizei aufgefallen war. In der Stühlinger Hauptstraße ließ der junge Mann mehrmals absichtlich den Motor hochdrehen, um wohl auf sich aufmerksam zu machen. Das tat es tatsächlich und wurde dann von der Polizeistreife kontrolliert. Da erhebliche Unstimmigkeiten am BMW zu Tage kamen, wurde das Fahrzeug einem Sachverständigen vorgestellt. Dieser stellte neben mehreren technischen nicht erlaubten Veränderungen auch eine extreme Geräuschentwicklung fest. Statt der erlaubten 83 dB(A) wurden 99 dB(A) gemessen. Auch der Katalysator war ausgebaut. Die Außerbetriebsetzung des BMW wurde veranlasst und der junge Mann angezeigt.

