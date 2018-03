POL-FR: Bad Bellingen/Weil am Rhein: Polizei ehrt Bürger für Zivilcourage - Anerkennungsurkunde vom Polizeipräsidenten

Freiburg (ots) - Bad Bellingen/Weil am Rhein: Polizei ehrt Bürger für Zivilcourage - Anerkennungsurkunde vom Polizeipräsidenten

Eine Überraschung gab es dieser Tage für zwei Bürger aus Weil-Haltingen und zwei Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bellingen. Die Polizei lud sie anlässlich einer Ehrung zum Polizeirevier Weil am Rhein ein. Die Genannten hatten Ende Dezember 2017 maßgeblich zur Festnahme dreier Personen beigetragen, die des mehrfachen Einbruchsdiebstahls beschuldigt werden.

Im Zeitraum vom 29.12. bis zum 30.12.2017 kam es im Bereich Weil am Rhein, Binzen, Rümmingen und Umgebung zu mehreren Wohnungseinbrüchen. In den Abendstunden des 30.12.17 fiel einem Bürger aus Weil-Haltingen bei einem Spaziergang ein in den Reben stehendes Auto auf. In diesem saßen Personen mit Stirnlampen, was dem Spaziergänger komisch vorkam. Er informierte seine Lebensgefährtin und bat sie, die Polizei zu rufen. Als diese eintraf, fuhr das verdächtige Auto mit hoher Geschwindigkeit davon. Es folgte eine wilde Verfolgungsfahrt am "Tüllinger Berg", ehe das Fluchtfahrzeug verunglückte. Es überschlug sich und bleib auf dem Dach liegen. Zwei der drei Insassen nahm die Polizei an Ort und Stelle fest. Der dritte Insasse und Fahrer des Fluchtwagens versuchte zu Fuß zu entkommen. Dies vereitelten zwei Feuerwehrleute, die zufällig vorbeifuhren und die Verfolgung mitbekamen. Sie hielten an, überwältigen den Flüchtenden und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei in Schach.

Die späteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Festgenommenen mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein europaweit agierendes Einbrechertrio handelte. Es sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Im Fluchtauto wurde Diebesgut im Wert von etwa 100000 Euro gefunden, das u.a. aus einem kurz zuvor begangenen Einbruch in Rümmingen stammte.

Das außergewöhnliche Maß an Zivilcourage und vorbildliche Verhalten des Pärchens und der beiden Feuerwehrleute war für die Polizei Grund zu einer Ehrung. Diese wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde beim Polizeirevier Weil am Rhein durchgeführt. Revierleiterin Kathrin Mutter ließ nach der Begrüßung das Geschehene nochmals Revue passieren und gab den Besuchern einen Einblick in die damaligen Abläufe. Dabei kam jeder Beteiligte zu Wort und es entwickelte sich ein munteres Gespräch. Am Ende überreichte Polizeisprecher Dietmar Ernst den Helfern eine von Polizeipräsident Bernhard Rotzinger persönlich unterzeichnete schriftliche Anerkennung. Außerdem gab es für alle noch ein kleines Geschenk.

Bild zeigt v.l.n.r.

Kathrin Mutter (Revierleiterin), Marco Maier (Kommandant FFW Bad Bellingen),Domenik Schlosser und Lukas Greiner (Helfer), Dietmar Ernst (Polizeisprecher), Dietmar Goeritz (stellvertretender Revierleiter)

