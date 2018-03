POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Pöbelnder Patient muss zur Polizei - knapp 4,5 Promille

Freiburg (ots) - Nachdem ein 35 Jahre alter Mann bereits am Donnerstagnachmittag betrunken vor dem Krankenhauseingang lag und er aufgrund seiner erheblichen Alkoholbeeinflussung dort unterkam, musste er am Abend gegen 19:30 Uhr doch noch mit zur Polizei. Knapp 4,5 Promille hatte am Nachmittag ein Alcomatentest ergeben. Als der Mann dann aber am Abend andere Patienten und das Personal beleidigte und anpöbelte und auch gegenüber den Polizisten keinerlei Einsicht und Kooperation zeigte, musste er in eine Zelle. Seine Gewahrsamsfähigkeit war zuvor von einem Arzt bestätigt worden. Dort musste er so lange bleiben, bis er wieder einigermaßen Herr seiner Sinne war.

