POL-FR: Bad Säckingen: Störer muss in Zelle - Polizisten beleidigt

Freiburg (ots) - Ein 23 Jahre alter betrunkener Mann wurde am Donnerstagabend in Gewahrsam genommen. Als er in die Zelle gebracht wurde, beleidigte er die Polizisten. Vorausgegangen war ein Streit unter Bewohnern eines Hauses in der Dürerstraße. Der 23 jährige stellte sich als Verursacher dieser Störungen heraus. Auch die Anwesenheit der Polizei nutzte nichts. Er mischte sich immer wieder ein und suchte auch die körperliche Nähe. Er wurde in sein Zimmer gebracht und angewiesen, dort zu bleiben. Dies ignorierte er, weshalb dann nichts anderes mehr übrig blieb, als ihn mitzunehmen. Auf dem Polizeirevier durfte er dann seinen Rausch ausschlafen. Knapp 2 Promille hatte ein Alcomatentest zuvor ergeben. Der Mann wird wegen Beleidigung angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell