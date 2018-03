POL-FR: Lauchringen: Drei Verletzte bei schweren Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - A98 und B 314 gesperrt

Freiburg (ots) - Nur mit Hilfe der Feuerwehr konnten am Donnerstagmittag die zwei Insassen eines Dacias nach einem Verkehrsunfall aus dem völlig demolierten Auto befreit werden. Die beiden und der Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs wurden schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht bei keinem Verletzten Lebensgefahr. Der Unfall geschah an der Abfahrt der A 98 zur B 314 beim Ortseingang von Oberlauchringen. Gegen 15:45 Uhr bog der 66 Jahre alte Dacia-Fahrer von der Autobahnabfahrt in die bevorrechtigte Bundesstraße ein. Dabei kollidierte er mit einem aus Richtung Wutöschingen kommenden Ford, den er wohl übersehen hatte. Der Ford traf in die Fahrerseite des Dacias. Die beiden Autos verkeilten und drehten sich, bis sie im Einmündungsbereich zum Stillstand kamen. Dabei wurden der Dacia-Fahrer und seine 37 Jahre alte Beifahrerin im Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr musste das Dach abnehmen, um sie zu befreien. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ebenso wurde der 47 Jahre alte Ford-Fahrer zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Singen gebracht. Der Rettungsdienst kümmerte sich mit drei Rettungswagenbesatzungen und Notärzten um die Verletzten, neben dem Team des eingesetzten Rettungshubschraubers. Der Einmündungsbereich war während den Rettungs- und Bergemaßnahmen komplett gesperrt, so dass der Verkehr von der Autobahn in Höhe der AS Lauchringen/Tiengen-Ost abgeleitet werden musste. Da zudem auch die B 314 in Richtung Singen nicht passierbar war, kam es zu starken Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. Beide Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 25000 Euro liegen.

