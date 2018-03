POL-FR: Zell i.W.: Kaminbrand verläuft schadlos

Freiburg (ots) - Zell i.W.: Kaminbrand verläuft schadlos

Zu einem größeren Einsatz kam es am Donnerstagabend in Zell-Mambach. Um 18.10 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass aus dem Dach eines Hauses in der Ortsstraße Flammen schlagen. Daraufhin rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Kaminbrand handelte. Die Feuerwehr traf geeignete Maßnahmen, um ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern und überwachte den Verlauf, um sofort eingreifen zu können. Personen kamen nicht zu Schaden, Sachschaden entstand vermutlich keiner. Die Feuerwehr war mit 50 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugbesatzungen vor Ort.

de

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernst

Telefon: 07621 176105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell