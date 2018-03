POL-FR: Bad Bellingen: Balkonkletterer bricht in Wohnung ein

Freiburg (ots) - Bad Bellingen: Balkonkletterer bricht in Wohnung ein

Im Verlaufe des Donnerstags kam es in Bad Bellingen zu einem Einbruch. Tatort war eine Wohnung in der Straße "Am Lettenbuck". Der Täter kletterte zunächst auf den etwa 3 Meter hoch gelegenen Balkon. Von dort aus öffnete er gewaltsam die Balkontüre und betrat danach die Wohnung. Anschließend durchwühlte er das Schlafzimmer und riss zahlreiche Sachen aus den Schränken. Nach einer ersten Bestandsaufnahme wurden Schmuck, eine Uhr und Bargeld entwendet. Der Einbruch wurde spätabends bemerkt und der Polizei gemeldet. Die nahm umgehend Ermittlungen auf und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt: Polizeirevier Weil am Rhein, 07621-97970).

