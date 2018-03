Freiburg (ots) - Einer Streife der Verkehrspolizei Freiburg fiel am vergangenen Mittwoch gegen 10.00 Uhr ein auf der A 5 in nördlicher Richtung fahrender PKW Audi wegen auffällig hoher Motorgeräusche auf. Der 24-jährige Fahrer des sportlich getrimmten Fahrzeugs wurde deshalb einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der in den Fahrzeugpapieren eingetragene Wert nicht mit der tatsächlichen Geräuschentwicklung übereinstimmen konnte. Nach Rücksprache mit der zuständigen Zulassungsstelle musste der junge Mann den Beamten zu einer technischen Prüfstelle folgen, wo neben einer zu hohen Geräuschentwicklung auch weitere unerlaubte Veränderungen festgestellt wurden. Das Fahrzeug wurde als verkehrsunsicher eingestuft; die Betriebserlaubnis war erloschen. Die Zulassungsbescheinigung und die amtlichen Kennzeichen wurden vor Ort sichergestellt; die Weiterfahrt wurde untersagt. Neben den Kosten für die Untersuchung muss der Mann nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Außerdem muss das Fahrzeug wieder in einen technisch einwandfreien Zustand zurückversetzt werden, bevor die Zulassung erneut erteilt werden kann.

