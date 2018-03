POL-FR: Weil am Rhein/Lörrach: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle - starke Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A5 - überwiegend Blechschäden - eine Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Morgen des Donnerstages führte der einsetzende Schneefall zu glatten Straßen, die mitursächlich für zahlreiche Verkehrsunfälle im Dreiländereck waren. Bis auf eine leicht verletzte Autofahrerin, die auf der L 140 bei Birkenbuck von der Straße abkam und einen Hang hinunterrutschte, blieb es bei Blechschäden. Auf der A5 Höhe Efringen-Kirchen ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle. Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen und touchierte ein anderes Fahrzeug. Eine Stunde später prallte ein Audi in die Leitplanken. Hier kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Zwei weitere Unfälle im Bereich Weil am Rhein und ein von der Autobahn gerutschter Mercedes auf der A98 bei Lörrach hielten die Autobahnpolizei weiter in Atem. Im Stadtgebiet von Lörrach geschahen an diesem Morgen sechs Verkehrsunfälle mit Sachschaden, die polizeilich aufgenommen wurden, zwei weitere in Steinen und einer in Efringen-Kirchen. Auch im Stadtgebiet von Weil am Rhein waren noch drei Verkehrsunfälle zu beklagen.

