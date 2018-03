POL-FR: Landkreis Waldshut: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle - keine Verletzten

Freiburg (ots) - In den Morgenstunden des Donnerstages ereigneten sich im Landkreis insgesamt elf Verkehrsunfälle, die polizeilich aufgenommen wurden und im Zusammenhang mit den winterglatten Straßen standen. In allen Fällen war nur Sachschaden zu beklagen, Personen wurde keine verletzt. Die Unfallörtlichkeiten verteilten sich auf den gesamten Landkreis. Behinderungen durch liegengebliebene Lkws gab es auf der B 518 zwischen Wehr und Schopfheim und auf der B 500. Hier wurde am Ortsausgang von Waldshut ein Lkw auf einen Parkplatz gelotst, damit der Fahrzeugverkehr wieder fließen konnte. Gegen Mittag normalisierte sich die Verkehrssituation wieder.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell