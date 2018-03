POL-FR: Steinen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - drei Verletzte

Freiburg (ots) - Ein Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, passierte am Mittwochnachmittag auf der B 317 zwischen Lörrach und Steinen. Ein 19 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer hatte zu spät bemerkt, dass der Verkehr vor ihm stockte. Er fuhr einem Opel auf, der wiederum auf einen bereits langsam anfahrenden Fiat geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand dadurch erheblicher Sachschaden, der sich insgesamt auf ca. 16000 Euro belaufen dürfte. Der Opel wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. In diesem Auto verletzten sich der 56 Jahre alte Fahrer und dessen Beifahrer, die zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht wurden. Hier besteht der Verdacht, dass beide nicht angeschnallt gewesen waren. Außerdem wurde die 41 Jahre alte Fiat-Fahrerin leicht an der Schulter verletzt. Sie begab sich selbstständig zu einem Arzt. Ihr Auto war als einziges noch fahrbar, auch der Mitsubishi war ein Fall für den Abschleppwagen.

