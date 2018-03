POL-FR: Lörrach: Einbruch in Lagerraum misslingt - Täter verletzte sich

Freiburg (ots) - Eine Packung mit Getränkedosen war das Begehren eines Täters bei einem Einbruch in ein Außenlager einer Bäckerei in Lörrach-Haagen. Dies misslang, die Packung riss auf und die Dosen fielen zu Boden. Der oder die Täter ließen dann von ihrem Vorhaben ab. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geschah die Tat. Das Stahlgitter der Deckensicherung des Lagers wurde zur Tatbegehung an einer Ecke hochgebogen. Dabei verletzte sich zumindest eine Person. Entsprechende Blutspuren konnten von der Kriminaltechnik gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

