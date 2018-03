POL-FR: Rheinfelden: Unfälle auf eisglatter Straße - gesperrter Tunnel

Freiburg (ots) - Zu mehreren Glatteisunfällen kam es in den Morgenstunden des Donnerstag zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr in Rheinfelden. Verletzte gab es keine, dafür aber Sachschäden an den Fahrzeugen. Wegen Sichtbehinderungen wurde auch der Nollinger Tunnel für eine Stunde gesperrt, was erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich zog. Nach einem Halteversuch rutschte ein 52 Jahre alter Mann in der Kapfbühlstraße mit seinem Citroen auf einen vor ihm stehenden Mercedes. Der Sachschaden beträgt 100 Euro. Ebenfalls ins Rutschen kam ein 20 jähriger mit seinem Opel Corsa in der Straße "Buckmatten" in Grenzach-Wyhlen und fuhr den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Daimler-Chrysler an. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 8000 Euro.

