POL-FR: Schopfheim: Schneidebrett auf Herd vergessen

Freiburg (ots) - Einen ausgelösten Rauchmelder in der Nachbarwohnung wurde der Polizei am Mittwoch gegen 09.00 Uhr in der Wehrer Straße gemeldet. Die Bewohnerin selbst war nicht zuhause und es roch im Treppenhaus verbrannt. Durch eine Bekannte wurde ein Ersatzschlüssel besorgt und die Wohnungstüre geöffnet. Starker Rauch und Plastikgeruch kam den Einsatzkräften entgegen. Bei der Überprüfung der Wohnung wurde festgestellt, dass eine Herdplatte in der Küche noch auf Stufe 3 stand und das ursprünglich auf dem Herd stehende Schneidebrett aus Kunststoff fast komplett geschmolzen war und bereits eine kleine Flamme brannte. Der Brand wurde in der Spüle gelöscht und die Brandstelle durch die Feuerwehr Schopfheim überprüft. Es entstand nur geringer Sachschaden.

