POL-FR: Schopfheim/Hasel: LKW blockiert schneeglatte Straße - Glatteisunfall

Freiburg (ots) - Zu einer Verkehrsbehinderung kam es am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr auf der B518. Durch einen LKW wurde die Fahrbahn in Richtung Hasel, Höhe Schopfheim-Eichen, einseitig blockiert, da dieser nicht mehr weiter kam. Der Verkehr staute sich. Nachdem die Straße durch den Winterdienst gestreut wurde, war es dem LKW wieder möglich, die Fahrt fortzusetzen. Bis dahin wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt. Zu einem Unfall kam es gegen 07.15 Uhr im Kreisverkehr der Wehrer Straße/ Schwarzwaldstraße. Diesen befuhr ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Nissan Almera und bog in die Schwarzwaldstraße ein. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn kam er ins Schlittern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes einer 62 jährigen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

