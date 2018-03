POL-FR: Waldkirch: Elektronischer Helfer

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Die Polizei hat es bei ihrer Arbeit oft nicht einfach. So gibt es beispielsweise bei Verkehrsunfällen meist zwei komplett unterschiedliche Aussagen, welche insbesondere dann viel Aufwand machen und auch schwierig zu bewerten sind, wenn keine neutralen Zeugen oder entsprechende Spuren vorhanden sind. Einen solchen Fall hatte die Polizei am Mittwochnachmittag zu bearbeiten. An der Unfallstelle, das Gelände einer Tankstelle, standen beim Eintreffen der Polizeistreife ein Fahrzeug mit beschädigter Tür und ein anderes mit einem korrespondierenden Schaden. Die Schadenshöhe belief sich auf etwa 6.000 Euro. Die Frage stellte sich, ob die Tür offen stand und der Vorbeifahrende dies übersehen hatte, oder ob das Auto vorbeifuhr und der Aussteigende dies beim unvorsichtigen Türöffnen nicht bemerkt hatte. Dieser Fall war jedoch - dank elektronischer Ermittlungshilfe - schnell klar. Hilfreich waren die Videoaufnahmen, welche an Tankstellen mittlerweile standardisiert gefertigt werden. Diese zeigen eindeutig, dass die Tür bereits offen stand und dies vom vorbeifahrenden Autofahrer übersehen wurde.

