POL-FR: Waldkirch: Unfallflucht geklärt - 69-jähriger Autofahrer streifte geparkten Pkw

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Die Polizei suchte über einen Zeugenaufruf Hinweise zu einer Unfallflucht, die am Samstag, 3. Februar 2018, in der Damenstraße begangen wurde (siehe Meldung unten). Dort hatte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Wagen gestreift und Sachschaden hinterlassen. Wie die Polizei nun weiß, hatte ein Bürger den Unfall beobachtet und sich auch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges gemerkt. Aufgrund des polizeilichen Aufrufs meldete sich der Zeuge, worauf inzwischen ein 69-jähriger Autofahrer als Verursacher ermittelt werden konnte. Dieser erhält von der Polizei eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle - der aufmerksame Zeuge hingegen ein dickes Lob und Dank für sein verantwortungsbewusstes Handeln.

rb / wr

Ursprungsmeldung vom 05.02.2018:

Waldkirch: Enge Damenstraße

Am Samstag stellte eine Frau aus dem Freiburger Umland ihren Wagen gerademal von 09.00 Uhr bis 10.45 Uhr in der Damenstraße ab. Als sie wieder zu ihrem dunklen Opel Meriva zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Wie es aussieht, ist im fraglichen Zeitraum ein Auto die Damenstraße hinuntergefahren und zu dicht an dem rechts, Höhe Einmündung Moltkestraße, geparkten Auto vorbeigefahren. Aufgrund des Spurenbildes geht die Polizei davon aus, dass das Unfallgeräusch recht laut gewesen sein dürfte und sich somit eventuell Zeugen an den Vorfall erinnern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Waldkirch, Telefon: 07681/4074-0.

rb

