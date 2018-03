POL-FR: Herbolzheim: Einbruch in der "Von-Wellenburg-Straße"

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwochabend (28.02.18), zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Von-Wellenburg-Straße ein. Die Täter durchsuchten augenscheinlich die gesamten Räumlichkeiten. Über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

td

