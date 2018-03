POL-FR: Weil am Rhein: Rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr - Zeugin beleidigt und bedroht

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr - Zeugin beleidigt und bedroht

Kaum ihren Augen traute eine Autofahrerin, die am Mittwochabend durch die Hauptstraße vor. Vor ihr befand sich ein Transporter, der am Kreisverkehr Höhe Bühlstraße anhalten musste. Plötzlich öffnete sich die Schiebetüre und mehrere Getränkedosen wurden aus dem Innenraum auf die Straße und auf den Gehweg geworfen. Danach fuhr der Transporter mit geöffneter Seitentüre langsam durch die 20er-Zone. Die Frau hupte, worauf sich ein Mann durch die offene Türe beugte und ihr Haltezeichen gab. Nachdem beide anhielten, stieg der Mann aus dem Transporter und beleidigte die Frau in übelster Weise. Sie fühlte sich zudem bedroht und setzte einen Notruf ab, worauf sie erneut beschimpft wurde. Aus Angst fuhr die Frau sofort zur Polizei. Die fahndete nach dem Transporter, sichtete ihn wenig später und stoppte ihn. Der Fahrer und sein Mitfahrer waren erheblich alkoholisiert, worauf die Fahrt zu Ende war. Der Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen, den Führerschein abgeben und gelangte bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Gegen den Mitfahrer wird wegen Beleidigung und anderer Delikte ermittelt.

