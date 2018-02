POL-FR: Weil am Rhein: Rollerfahrer stürzt und zieht sich Armbruch zu

Freiburg (ots) - Aus unbekannten Gründen stürzte am Dienstagmorgen ein 39 Jahre alter Rollerfahrer in der Lustgartenstraße und verletzte sich dabei. An der Unfallstelle kümmerten sich das Team eines Rettungswagens und ein Notarzt um den Verletzten. Er zog sich einen Unterarmbruch zu. Zur weiteren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 07:20 Uhr fiel der Rollerfahrer in einer 90-Grad-Kurve vor der Unterführung zur Bundesstraße auf die Fahrbahn. Der Straße war nicht glatt, es herrschten aber erhebliche Minustemperaturen. Ob dieser Umstand unfallursächlich war, steht allerdings nicht fest. Der Roller wurde beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen. Dritte wurden nicht geschädigt.

