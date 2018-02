POL-FR: Lörrach: Bettlerinnen zur Fahndung ausgeschrieben - knapp 2700 Euro an Strafe bezahlt

Freiburg (ots) - Zwei Bettlerinnen wurde am Dienstagmittag in Lörrach festgenommen, da sie die ihnen auferlegte Geldstrafen nicht bezahlt hatten. Nach einer kurzen Verweildauer in der Zelle konnten die beiden knapp 2700 Euro aufbringen und wurden wieder frei gelassen. Um 13:45 Uhr beschwerte sich ein Einkaufsmarkt am Meeraner Platz wegen dieser zwei Bettlerinnen. Eine Polizeistreife überprüfte die Personalien der beiden Frauen im Alter von 29 und 31 Jahren. Dabei kam heraus, dass sie zur Festnahme ausgeschrieben waren. Beide hatten gegen sie verhängte Geldstrafe wegen Diebstahls und Betruges nicht bezahlt. Nach mehreren Telefonaten und einer kurzen Verweildauer in einer Zelle konnten die Frauen den Geldbetrag aufbringen und bezahlen. Genau 2691,20 Euro betrug die Summe insgesamt, die der Polizei bar übergeben wurde. Die Frauen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

