POL-FR: Lörrach: Randalierer ziehen durch Rohbau - zwei Brüder müssen mit zur Polizei

Freiburg (ots) - Nacht zum Mittwoch in Gewahrsam genommen. Gegen 00:30 Uhr war der Polizei ein Einbruch in eine Firma im Blasiring gemeldet worden. Mit mehreren Streifen war die Polizei schnell zur Stelle und traf auf eine Gruppe junger Männer. Einer allerdings leistete der Aufforderung, stehen zu bleiben, keine Folge und flüchtete. Er konnte eingeholt und festgenommen werden. Hierzu musste der junge Mann zu Boden gebracht werden und zog sich dabei eine leichte Verletzung an der Nase zu. Eine ärztliche Behandlung lehnte dieser strikt ab. Wie sich dann herausstellte, war die Gruppe nur grölend und randalierend durch ein im Rohbau stehendes Gebäude und einen Garten gezogen. Bei der Begutachtung in der Nacht waren keine Schäden erkennbar. Da sich aus dieser Gruppe zwei Brüder überhaupt nicht beruhigen ließen, mussten sie in Gewahrsam genommen werden. Sie waren alkoholisiert, lehnten aber einen Alcomatentest ab. Gegen die Brüder und einen weiteren Mann im Alter von 19 Jahren ermittelt die Polizei wegen Hausfriedensbruch.

