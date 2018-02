POL-FR: Lottstetten: Brand in einer Fensterbaufirma - Spänesilo entzündet sich

Freiburg (ots) - Schnell brachten die Feuerwehren aus Lottstetten und Jestetten einen Silobrand am Dienstagmorgen in Lottstetten unter Kontrolle. Kurz nach 10:00 Uhr war Qualm aus dem Silo eines Fensterbaubetriebes bemerkt worden, als dieses mit neuen Holzspänen befüllt worden war. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es währenddessen innerhalb einer Förderschnecke zu einer Selbstentzündung. Das Feuer breitete sich auf das Silo und einen Einlassschacht aus, bis es von der Feuerwehr bekämpft werden konnte. Der entstandene Sachschaden liegt bei zirka 15000 Euro. Neben der Feuerwehr war auch das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen an der Brandörtlichkeit.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell