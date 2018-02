POL-FR: Bad Säckingen. Unfallflüchtiger durch Zeugen gefunden

Freiburg (ots) - Nachdem ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Ford Mondeo auf einem Parkplatz in der Tullastraße einen Golf beim Ausparken angefahren hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den Rempler konnten zwei Zeugen beobachten, die sich auch das Kennzeichen des Unfallflüchtigen merkten und es der Polizei meldeten. Damit konnte dieser ermittelt werden und der junge Mann wurde angezeigt. Am Golf entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, am Ford des Beschuldigten ein Schaden von 500 Euro.

