POL-FR: Denzlingen: Dieb schlägt Autoscheiben ein

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Montagmorgen (26.2.2018), gegen 11 Uhr, wurden beim Parkplatz Am Einbollen zwei Autos aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter schlug jeweils eine Fensterscheibe ein und entwendete eine teure Brille bzw. eine Handtasche, welche im Fahrzeuginnenraum offen lagen. Wer verdächtige Wahrnehmung gemacht hat, wendet sich bitte an den Polizeiposten Denzlingen, Telefon 07666 93830. Außerdem weist die Polizei erneut darauf hin, keine Wertsachen oder Taschen bei Verlassen des Fahrzeugs sichtbar im Auto liegenzulassen.

rb / wr

