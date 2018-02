POL-FR: Maulburg: Auto demoliert - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Maulburg: Auto demoliert - Polizei bittet um Hinweise

In den zurückliegenden Tagen kam es in der Alemannenstraße zu einer mutwilligen Sachbeschädigung. Betroffen war ein blauer Ford Fiesta, der vor dem Anwesen Nr. 23 geparkt war. An diesem schlug ein Unbekannter mit einem nicht bekannten Gegenstand so lange auf die Frontscheibe ein, bis diese zu Bruch ging. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (07622-666980).

