POL-FR: Emmendingen: Beschäftigte des Polizeireviers spenden für schwerkrankes Kind

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Bei der siebenjährigen Lilly aus einer Kreisgemeinde wurde im November 2016 festgestellt, dass sie unter der seltenen Nervenkrankheit GAN (engl. Giant Axonal Neuropathy) leidet, von der weltweit nur 70 Familien betroffen sind. Der Krankheitsverlauf ist erschreckend, da die Kinder nach und nach alle Fähigkeiten verlieren und keine hohe Lebenserwartung haben. Eine Behandlung der Krankheit war bisher nicht möglich. An einer Universität in North Carolina/USA ist nun eine Studie angelaufen, bei der man versucht, die Krankheit zu stoppen oder zumindest abzumildern. Im Rahmen einer Weihnachts-Spendenaktion sammelten die Beschäftigten des Polizeireviers Emmendingen insgesamt 1000 Euro. Dieser Tage übergab der Leiter des Polizeireviers Emmendingen, stellvertretend für alle Beschäftigen, die Spende an die Familie.

(Quelle: Polizeirevier Emmendingen)

Hinweis: Die Familie ist mit der Veröffentlichung des Vornamens ausdrücklich einverstanden!

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell