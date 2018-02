POL-FR: Waldkirch: Zwei Unfälle durch blendende Sonne

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Dass es auch Nachteile haben kann, wenn die Sonne scheint, haben gleich mehrere Autofahrer in den letzten Tagen in Waldkirch erlebt: Am Montagvormittag fuhr ein Mercedes Fahrer auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rudolf-Blessing-Straße. Beim Verlassen des Parkplatzes fuhr er der noch tiefstehenden Sonne entgegen und übersah offensichtlich, dass er knapp an der Ausfahrt vorbei, direkt auf einen kniehohen Naturstein zufuhr. Das Auto, das im Anschluss manövrierunfähig mit der Front auf dem Stein aufsaß, ohne dass die Räder noch am Boden waren, erlitt einen Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro.

Erst am Samstagnachmittag ging es einer Autofahrerin ähnlich: Die junge Frau wollte in Kollnau von der Fabrikstraße aus in die bevorrechtigte Hauptstraße nach rechts abbiegen. Hierbei wurde sie beim Blick in Fahrtrichtung Waldkirch offensichtlich geblendet und übersah hierdurch ein sich näherndes Auto. Auch bei dieser Kollision entstand Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro.

