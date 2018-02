Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Endingen: Brand eines Wintergartens

Am Montagabend (26.02.18), gegen 18.50 Uhr, wurde die Feuerwehr von Endingen zu einem Brand in die Üsenberger Straße gerufen. Dort war ein Wintergarten eines Reihenhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr war zur Brandbekämpfung mit acht Fahrzeugen und 32 Mann im Einsatz. Über die mögliche Brandursache liegen bislang keine Hinweise vor. Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Emmendingen: Versuchter Einbruch in die Gewerbeschule

Über das vergangene Wochenende, zwischen Sonntag (25.02.18), 15.00 Uhr, und Montag (26.02.18), 06.30 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten der Gewerbeschule in der Jahnstraße einzudringen. Es blieb jedoch bei mehreren untauglichen Versuchen. Der entstandene Sachschaden an Türen und Fenstern beläuft sich auf geschätzte 5000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

td / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell