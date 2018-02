POL-FR: Lörrach-Brombach: Unfallflucht vor Arztpraxis - helles Auto gesucht

Freiburg (ots) - Lörrach-Brombach: Unfallflucht vor Arztpraxis - helles Auto gesucht

Nach einer Unfallflucht am Montagvormittag in Brombach sucht die Polizei nach einem hellen Fahrzeug. Um 10 Uhr stellte eine Frau ihren Audi Q 5 auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Mulsowstraße ab. Als sie später zurückkehrte, wies ihr Audi an der linken hinteren Seite einen frischen Unfallschaden auf. Dessen Reparatur dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen. Die Geschädigte konnte sich daran erinnern, dass ein helles Auto neben ihrem geparkt war. Es ist anzunehmen, dass der Fahrer oder die Fahrerin dieses Autos den Schaden verursacht hat. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise (07621-176500).

