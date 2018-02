POL-FR: Weil am Rhein: Gesuchter Einbrecher festgenommen

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Gesuchter Einbrecher festgenommen

Am Montagabend konnte am Grenzübergang Weil am Rhein/Basel ein gesuchter Einbrecher festgenommen werden. Schweizer Grenzwächter kontrollierten die Insassen eines Fernbusses und stellten fest, dass sich ein Mann mit einem gefälschten Identitätsdokument auswies. Daraufhin wurde die Polizei hinzugezogen, die den Fahrgast zwecks Feststellung seiner wahren Identität zum Verkehrskommissariat Weil am Rhein brachte. Die weiteren Recherchen ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen wohnsitzlosen Rumänen im Alter von 47 Jahren handelte, der von der Staatsanwaltschaft Köln wegen Wohnungseinbrüchen per Haftbefehl gesucht wurde. Der 47-Jährige wurde daraufhin ins Gefängnis eingeliefert.

